Федотов: не могли задействовать ребят из дубля в игре с «Ростовом». И так вполноги сыграли

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал матч против «Ростова» (10:1) в 23-м туре РПЛ.
Напомним, что «Ростов» был вынужден выставить на эту встречу игроков молодёжного состава и футболистов академии клуба из-за того, что главная команда ушла на карантин.
«Главная претензия, что „Сочи“ вышел на матч против „Ростова“ основным составом? Мы до десяти вечера не знали, приедет ли „Ростов“, у нас шла подготовка. У нас была запланирована подготовка и к следующей игре! Но нас никто не спрашивает: «А какие у вас проблемы?» Говорят, что мы вышли основным составом, но никто не заметил, что в опорной зоне у нас вышли игроки, которые никогда там изначально не играли и не планировались: это Бурмистров и Маргасов. Нам нужна игровая практика. Наш дубль собрался 18 июня. Мы не могли задействовать оттуда никаких ребят, кроме тех, кто с нами занимается. Они впоследствии и вышли на поле.
Сыграть вполноги? Мы и так вполноги сыграли. Если брать статистические данные по пробегу, игру эту можно занести в пассив. Забить три-пять мячей и просто катать мяч по полю? Это неуважение к ребятам. Кому это принесло бы пользу? А так матч смотрелся, он полезен для этих мальчишек оказался», — сказал Федотов в эфире Макс FM.
- 25 июня 2020
-
12:13
-
12:00
-
11:59
-
11:50
-
11:36
-
11:17
-
10:57
-
10:44
-
10:43
-
10:25
-
10:11
-
10:00
-
09:56
-
09:36
-
09:33
-
09:20
-
08:50
-
08:28
-
08:01
-
07:37
-
06:56
-
06:22
-
06:00
-
05:32
-
04:53
-
04:43
-
03:49
-
03:40
-
02:52
-
02:03
-
01:54
-
01:38
-
01:10
-
00:53
-
00:38