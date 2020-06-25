Федотов: не могли задействовать ребят из дубля в игре с «Ростовом». И так вполноги сыграли

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал матч против «Ростова» (10:1) в 23-м туре РПЛ.

Напомним, что «Ростов» был вынужден выставить на эту встречу игроков молодёжного состава и футболистов академии клуба из-за того, что главная команда ушла на карантин.

«Главная претензия, что „Сочи“ вышел на матч против „Ростова“ основным составом? Мы до десяти вечера не знали, приедет ли „Ростов“, у нас шла подготовка. У нас была запланирована подготовка и к следующей игре! Но нас никто не спрашивает: «А какие у вас проблемы?» Говорят, что мы вышли основным составом, но никто не заметил, что в опорной зоне у нас вышли игроки, которые никогда там изначально не играли и не планировались: это Бурмистров и Маргасов. Нам нужна игровая практика. Наш дубль собрался 18 июня. Мы не могли задействовать оттуда никаких ребят, кроме тех, кто с нами занимается. Они впоследствии и вышли на поле.



Сыграть вполноги? Мы и так вполноги сыграли. Если брать статистические данные по пробегу, игру эту можно занести в пассив. Забить три-пять мячей и просто катать мяч по полю? Это неуважение к ребятам. Кому это принесло бы пользу? А так матч смотрелся, он полезен для этих мальчишек оказался», — сказал Федотов в эфире Макс FM.