«Уфа» в полном составе прошла тестирование на коронавирус перед матчем со «Спартаком»

Пресс-служба «Уфы» сообщила о том, что перед матчем 24-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» все игроки башкирской команды проверились на COVID-19.
«Футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошёл тестирование на COVID-19 методом ПЦР перед выездным матчем со «Спартаком».
Результаты тестов у всей команды дали отрицательный результат. Продолжаем подготовку к игре 24-го тура Тинькофф РПЛ», — сообщает пресс-служба клуба в социальной сети "Твиттер".
Ранее становилось известно, что в команде возможны случаи заражения коронавирусом.
Матч «Спартак» — «Уфа» пройдёт в субботу, 27 июня. Начало встречи — 16:30 мск.
После 23-х матчей чемпионата России «Уфа» занимает восьмую строчку, «Спартак» — шестой. В матче первого круга сильнее оказались подопечные Евсеева (1:0).
- 25 июня 2020
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