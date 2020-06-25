«Уфа» в полном составе прошла тестирование на коронавирус перед матчем со «Спартаком»

Пресс-служба «Уфы» сообщила о том, что перед матчем 24-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» все игроки башкирской команды проверились на COVID-19.



«Футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошёл тестирование на COVID-19 методом ПЦР перед выездным матчем со «Спартаком».



Результаты тестов у всей команды дали отрицательный результат. Продолжаем подготовку к игре 24-го тура Тинькофф РПЛ», — сообщает пресс-служба клуба в социальной сети "Твиттер".

Ранее становилось известно, что в команде возможны случаи заражения коронавирусом.

Матч «Спартак» — «Уфа» пройдёт в субботу, 27 июня. Начало встречи — 16:30 мск.



После 23-х матчей чемпионата России «Уфа» занимает восьмую строчку, «Спартак» — шестой. В матче первого круга сильнее оказались подопечные Евсеева (1:0).