«Всё прошло хорошо». Агуэро перенёс операцию

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро перенёс операцию на колене. Об этом рассказал сам игрок в социальных сетях.



Напомним, что хирургическое вмешательство потребовалось аргентинскому футболисту после повреждения в матче английской Премьер-лиги с «Бернли» (5:0). Игрок был заменён ещё до перерыва, врачи в ходе обследования диагностировали разрыв левого мениска.

«Все прошло хорошо, и я скоро начну восстановление. Большое спасибо доктору Кугату и его команде, а также всем за вашу поддержку», — написал Агуэро в социальной сети "Твиттер".

В текущем сезоне Серхио Агуэро провёл 32 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, записал на свой счёт 23 забитых мяча и сделал четыре результативные передачи.