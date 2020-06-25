Д. Комбаров: когда чернокожие просто так избивают белых, это ли не проявление расизма?

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о движении Black Lives Matter, запущенном после убийства полицейскими в США афроамериканца Джорджа Флойда.



«Конечно, я против расизма и любых его форм проявления. Но, к сожалению, это движение захлестнуло Америку. Поддерживать его или нет, каждый решает сам, потому что ситуация неоднозначная в любом случае. Если взять историю, то не только чернокожие люди были рабами, но и белые. Просто сейчас история воспринимается искажённо, её вывернули. И то, что они творят, избивают белых людей, — это, наверное, можно приравнять к расизму, только обратному. Когда чернокожие просто так избивают белых, в том числе женщин, это ли не проявление расизма? Только зеркальное.



Если это движение поддерживать и уделять ему огромное внимание, то, мне кажется, это будет лишний пиар для всех этих акций. Надо заглушить это, чтобы закончились погромы, избиения, насилие. Чем больше об этом говорить, тем дольше это будет актуально. Просто надо головой своей понимать, что не стоит этому делать пиар», — цитирует Комбарова «Р-Спорт».

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