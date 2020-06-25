Памятник легенде «Спартака» Фёдору Черенкову будет открыт 28 июня

Анастасия Черенкова, дочь легендарного футболиста «Спартака» Фёдора Черенкова, в своём «фейсбуке» сообщила об открытии памятника отцу.
«Мои дорогие друзья, знакомые и все те, кто помнит и любит моего папу, Фёдора Фёдоровича Черенкова! Я от всего сердца и души приглашаю вас в воскресенье, 28 июня, к 14:00 на открытие долгожданного памятника папе на Троекуровское кладбище. Памятник выполнен Опиок Натальей, которая вложила всю душу, всё время, всю себя в изготовление этого произведения искусства. На мой взгляд, это шедевр!
Благодарна ФК «Спартак» и клубу болельщиков «Фратрия» за оказанную финансовую поддержку. Я буду признательна всем, кто придёт и порадуется вместе со мной и моей семьёй. Спасибо!» — написала Анастасия.
Черенков скончался 4 октября 2014 года. Он выступал за «Спартак» в период с 1978 по 1990 год, а также в 1991 и 1993 годах. В составе красно-белых трижды становился чемпионом СССР (в 1979, 1987 и 1989 годах) и один раз чемпионом России (в 1993 году).
- 25 июня 2020
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