Несколько игроков «Оренбурга» сдали положительный тест на коронавирус

Инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что несколько игроков и сотрудников «Оренбурга» сдали положительный тест на коронавирус. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.



«В «Оренбурге» тоже эпидемия!



По моим данным, несколько игроков и сотрудников «Оренбурга» сдали положительный тест на коронавирус. Клуб в ожидании повторных тестов. Команда села на карантин.



«Краснодар» имеет шансы пропустить второй тур подряд. Именно он ближайший соперник «Оренбурга»: матч запланирован на 27 июня, на 14:00», — пишет Арустамян в своём телеграм-канале.

Ранее заболевшие коронавирусом были обнаружены в «Ростове», московском «Динамо» и, по информации СМИ, в «Уфе».

Отметим, что на единственную свободную дату 19 июля «Краснодар» уже перенёс матч с «Динамо».