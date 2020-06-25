Несколько игроков «Оренбурга» сдали положительный тест на коронавирус
Инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что несколько игроков и сотрудников «Оренбурга» сдали положительный тест на коронавирус. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.
«В «Оренбурге» тоже эпидемия!
По моим данным, несколько игроков и сотрудников «Оренбурга» сдали положительный тест на коронавирус. Клуб в ожидании повторных тестов. Команда села на карантин.
«Краснодар» имеет шансы пропустить второй тур подряд. Именно он ближайший соперник «Оренбурга»: матч запланирован на 27 июня, на 14:00», — пишет Арустамян в своём телеграм-канале.
Ранее заболевшие коронавирусом были обнаружены в «Ростове», московском «Динамо» и, по информации СМИ, в «Уфе».
Отметим, что на единственную свободную дату 19 июля «Краснодар» уже перенёс матч с «Динамо».
- 25 июня 2020
-
13:47
-
13:43
-
13:35
-
13:25
-
13:04
-
12:59
-
12:41
-
12:38
-
12:31
-
12:13
-
12:00
-
11:59
-
11:50
-
11:36
-
11:17
-
10:57
-
10:44
-
10:43
-
10:25
-
10:11
-
10:00
-
09:56
-
09:36
-
09:33
-
09:20
-
08:50
-
08:28
-
08:01
-
07:37
-
06:56
-
06:22
-
06:00
-
05:32
-
04:53
-
04:43
Партнерский контент