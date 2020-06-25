Малком рассказал об успехах в изучении русского языка

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, как проходит его обучение русскому языку, а также поделился эмоциями от возвращения к тренировкам с партнёрами по команде.



«Подтянул ли русский за эти месяцы? Немного! Теперь понимаю куда больше. Считаю от одного до десяти, знаю некоторые слова, необходимые на футбольном поле: «вперёд», «назад», «право», «лево». Ещё знаю — «я хочу»!



Скучал ли по базе, тренируясь дома? Очень! Мне не хватало крутой атмосферы тренировочного центра, моих партнёров по команде. У нас на базе идеальные условия для занятий, и какие бы тренажёры ни стояли у тебя дома, это всё равно разные вещи — тренироваться в четырёх стенах одному и работать на открытом воздухе вместе со всеми», — цитирует Малкома пресс-служба «Зенита».

ЦСКА оштрафован на 100 тыс. рублей за оскорбления фанатами Малкома