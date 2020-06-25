Девушка Роналду выложила фото с Криштиану

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, поделилась снимком, на котором она с футболистом отдыхает на яхте.

— Единственное, что мне нравится больше, чем ты, это мы, — подписала девушка снимок.



В текущем сезоне чемпионата Италии Роналду провёл 23 матча, в которых записал на свой счёт 22 гола и сделал три результативные передачи.



В туринский клуб португальский футболист перешёл в 2018 году. Сумма трансфера составила € 117 млн. Отметим, что контракт игрока с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.



Ранее Роналду выступал за «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг». В следующей встрече «Ювентус» сыграет с «Лечче» в 28-м туре Серии А. Матч состоится 26 июня.