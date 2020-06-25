Малком объяснил, почему отпраздновал гол в ворота ЦСКА жестом Дзюбы

Нападающий «Зенита» Малком высказался о победном матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (4:0), а также объяснил реакцию на свой первый из двух мячей во встрече, который он отпраздновал жестом своего партнёра по атаке Артёма Дзюбы.



«Сложная игра, сильный соперник, на поле которого всегда тяжело выступать. Но в этот раз было чуть проще, потому что ЦСКА был лишён поддержки своих болельщиков. Мы хорошо распорядились возможностями, использовали свои моменты. Было здорово! Теперь важно продолжать в том же духе.



Празднование первого гола? Таким образом я выразил свою благодарность Артёму. Он ведь мог и сам ударить по воротам в том моменте, но вместо этого сбросил мяч мне. Затем последовала ошибка защитника, я воспользовался ей, забил гол — и тем жестом сказал Дзюбе спасибо!» — цитирует Малкома пресс-служба «Зенита».

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