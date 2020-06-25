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Президент РПЛ отреагировал на вспышку коронавируса в «Оренбурге»

Президент РПЛ отреагировал на вспышку коронавируса в «Оренбурге»
Футбол / РПЛ 0

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал информацию о заболевании коронавирусом в «Оренбурге».

«Оперативному штабу РПЛ стало известно, что у ряда представителей «Оренбурга» при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время все они изолированы, силами регионального отделения Роспотребнадзора проводится расследование, результаты которого станут известны в ближайшее время. Оперативный штаб РПЛ находится на постоянной связи с представителями клуба и регионального Роспотребнадзора», – приводятся слова Прядкина в телеграм-канале РПЛ.

Ранее заболевшие коронавирусом были обнаружены в «Ростове», московском «Динамо» и, по информации СМИ, в «Уфе».

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