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Клуб ПФЛ «Зоркий» прекратит существование

Клуб ПФЛ «Зоркий» прекратит существование
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Как стало известно «Чемпионату», клуб «Зоркий», выступающий в Профессиональной футбольной лиге, прекратит своё существование.

В последнее время руководство клуба из Красногорска активно искало спонсоров, но найти их так и не удалось.

Сезон-2019/2020 в третьем по силе дивизионе России, как и практически все соревнования в мире, был приостановлен весной из-за пандемии коронавируса. Впоследствии исполнительный комитет Российского футбольного союза принял решение завершить турнир досрочно. Аналогичные меры были приняты в Футбольной национальной лиге. При этом Российская Премьер-Лига была возобновлена.

На момент приостановки сезона «Зоркий», набрав 23 очка в 16 турах, занимал седьмое место в турнирной таблице ПФЛ зоны «Центр».

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