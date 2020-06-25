Слимани, Бакайоко и ещё четверо футболистов покинули «Монако»
«Монако» на своём официальном сайте объявил о расставании с шестью футболистами.
Вратари Диего Бенальо и Сейду Си покидают команду в связи с истечением контрактов. По аналогичной причине из клуба уходит полузащитник Мусса Силла.
Ещё трое игроков возвращаются в свои клубы после истечения срока аренды. Хавбеки Тьемуэ Бакайоко и Адриен Силва и нападающий Ислам Слимани вернутся в Англию. Француз принадлежит лондонскому «Челси», а португалец и алжирец – «Лестер Сити».
Сезон-2019/2020 во Франции был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, а впоследствии досрочно завершён по решению властей. На момент паузы «Монако», набрав 40 очков в 28 турах, занимал девятое место в турнирной таблице Лиги 1.
На тренировочной базе «Монако» произошёл несчастный случай, один человек погиб
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