Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Слимани, Бакайоко и ещё четверо футболистов покинули «Монако»

Слимани, Бакайоко и ещё четверо футболистов покинули «Монако»
Футбол / Франция 0

«Монако» на своём официальном сайте объявил о расставании с шестью футболистами.

Вратари Диего Бенальо и Сейду Си покидают команду в связи с истечением контрактов. По аналогичной причине из клуба уходит полузащитник Мусса Силла.

Ещё трое игроков возвращаются в свои клубы после истечения срока аренды. Хавбеки Тьемуэ Бакайоко и Адриен Силва и нападающий Ислам Слимани вернутся в Англию. Француз принадлежит лондонскому «Челси», а португалец и алжирец – «Лестер Сити».

Сезон-2019/2020 во Франции был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, а впоследствии досрочно завершён по решению властей. На момент паузы «Монако», набрав 40 очков в 28 турах, занимал девятое место в турнирной таблице Лиги 1.

На тренировочной базе «Монако» произошёл несчастный случай, один человек погиб
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020