Слимани, Бакайоко и ещё четверо футболистов покинули «Монако»

«Монако» на своём официальном сайте объявил о расставании с шестью футболистами.



Вратари Диего Бенальо и Сейду Си покидают команду в связи с истечением контрактов. По аналогичной причине из клуба уходит полузащитник Мусса Силла.



Ещё трое игроков возвращаются в свои клубы после истечения срока аренды. Хавбеки Тьемуэ Бакайоко и Адриен Силва и нападающий Ислам Слимани вернутся в Англию. Француз принадлежит лондонскому «Челси», а португалец и алжирец – «Лестер Сити».



Сезон-2019/2020 во Франции был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, а впоследствии досрочно завершён по решению властей. На момент паузы «Монако», набрав 40 очков в 28 турах, занимал девятое место в турнирной таблице Лиги 1.

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