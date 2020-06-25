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Коронавирус в «Оренбурге» выявлен у восьми человек

Коронавирус в «Оренбурге» выявлен у восьми человек
Футбол / РПЛ 0

«Оренбург» на своём официальном сайте поделился подробностями вспышки коронавируса, обнаруженной в клубе.

Положительными оказались тесты у восьми человек – шести футболистов и двух сотрудников команды. Отмечается, что до 23-го тура Российской Премьер-Лиги их тесты были отрицательными и все они выезжали на матч с «Локомотивом».

Ранее заболевшие коронавирусом были обнаружены в «Ростове», московском «Динамо» и, по информации СМИ, в «Уфе».

Напомним, из-за пандемии COVID-19 нынешний розыгрыш чемпионата России был приостановлен в марте. Впоследствии исполнительный комитет Российского футбольного союза принял решение возобновить сезон начиная с 17 июня. При этом в низших лигах кампания была досрочно завершена.

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