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Клубы РПЛ получили мини-лаборатории для экспресс-диагностики коронавируса

Клубы РПЛ получили мини-лаборатории для экспресс-диагностики коронавируса
Футбол / РПЛ 0

«Зенит», «Ахмат» и «Тамбов» заключили соглашение о сотрудничестве с российско-японской компанией «Эвотэк-Мирай Геномикс», сообщает официальный сайт РПЛ.

«В ближайшее время специалисты клубов пройдут обучение и будут использовать портативные лаборатории для экспресс-тестирования футболистов и сотрудников команд. Эта технология позволит существенно сократить время на выявление случаев заражения и повысит безопасность проведения матчей Тинькофф Российской Премьер-Лиги.

Мини-лаборатории для экспресс-диагностики COVID-19, которые получили клубы, созданы при участии Российского фонда прямых инвестиций. Они используют уникальную технологию быстрой генетической диагностики коронавирусной инфекции методом изотермальной молекулярной диагностики SmartAmp», — говорится в заявлении на сайте лиги.

Напомним, что сегодня стало известно о заболевших коронавирусом в «Оренбурге».

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