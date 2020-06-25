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«Челси» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:15

«Челси» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:15
Футбол / Англия 0

Сегодня, 25 июня, состоится матч «Челси» — «Манчестер Сити». Встреча 31-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогать ему будут ассистенты Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Кевин Френд.

В первом круге встреча команд завершилась победой «горожан» со счётом 2:1.

«Челси», набрав 51 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги, замыкая зону Лиги чемпионов. Ближайший преследователь синих, «Манчестер Юнайтед», отстаёт на 2 очка. «Манчестер Сити» (63) располагается на второй строчке.

Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020
Если «Манчестер Сити» потеряет очки в игре с «Челси» сегодня, «Ливерпуль» станет чемпионом
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