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Заболотный — о дебютанте «Мальорки»: надеюсь, «Реал» поддался и Рамос не обидел ребёнка

Заболотный — о дебютанте «Мальорки»: надеюсь, «Реал» поддался и Рамос не обидел ребёнка
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный пошутил на тему дебюта полузащитника «Мальорки» Луки Ромеро.

Во вчерашнем матче 31-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (0:2) хавбек вышел на замену в концовке и стал самым молодым игроком в истории Примеры. На момент появления на поле ему было 15 лет и 219 дней.

Под постом в «Инстаграме», посвящённом дебюту Ромеро, Заболотный оставил следующий комментарий: «Надеюсь, «Реал» поддался и Рамос не обидел ребёнка».

Напомним, «Сочи» с Заболотным в составе разгромил «Ростов» со счётом 10:1. В составе команды из Ростова-на-Дону вышли юные футболисты, каждый из которых был младше 20 лет. В основе жёлто-синих произошла вспышка коронавируса, однако «Сочи» отказался переносить матч.

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