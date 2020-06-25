«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Голосовым
Московский «Спартак» подписал новый контракт с защитником Ильёй Голосовым, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2023/2024.
«18-летний футболист стал игроком красно-белых в начале нынешнего сезона. Он хорошо проявил себя в матчах молодёжного первенства, дебютировал в марте за «Спартак-2», а сейчас работает с первой командой под руководством Доменико Тедеско.
Желаем Илье дальнейшего прогресса и успешных матчей за «Спартак»!» — говорится на официальном сайте московского клуба.
После 23 матчей чемпионата России «Спартак» занимает шестую строчку.
Матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Уфа» пройдёт в субботу, 27 июня. Начало встречи — в 16:30 мск.
- 25 июня 2020
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