Головин сдал отрицательный тест на коронавирус
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин сдал отрицательный тест на коронавирус и приступил к тренировкам, сообщает официальный аккаунт национальной команды в социальной сети «Твиттер».
«Головин вернулся в «Монако». Сдал отрицательный тест на коронавирус и приступил к тренировкам», — опубликовала сообщение пресс-служба сборной России.
Ранее на официальном сайте «Монако» появилась информация о том, что среди игроков команды был обнаружен заразившийся коронавирусом.
Ранее сезон во французском чемпионате был завершён досрочно. Победителем Лиги 1 был признан «ПСЖ». «Монако» занял девятое место по итогам сезона.
В рамках прошедшего чемпионата Головин провёл 25 матчей, забил три гола и сделал четыре результативных передачи.
«Монако» сообщил о заболевшем коронавирусом игроке
- 25 июня 2020
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