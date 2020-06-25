Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин сдал отрицательный тест на коронавирус и приступил к тренировкам, сообщает официальный аккаунт национальной команды в социальной сети «Твиттер».



«Головин вернулся в «Монако». Сдал отрицательный тест на коронавирус и приступил к тренировкам», — опубликовала сообщение пресс-служба сборной России.

Ранее на официальном сайте «Монако» появилась информация о том, что среди игроков команды был обнаружен заразившийся коронавирусом.

Ранее сезон во французском чемпионате был завершён досрочно. Победителем Лиги 1 был признан «ПСЖ». «Монако» занял девятое место по итогам сезона.

В рамках прошедшего чемпионата Головин провёл 25 матчей, забил три гола и сделал четыре результативных передачи.