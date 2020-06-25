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КДК РФС оштрафовал Азмуна, «Ростов» и «Сочи» за несоблюдение регламента возобновления РПЛ

КДК РФС оштрафовал Азмуна, «Ростов» и «Сочи» за несоблюдение регламента возобновления РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решения по штрафам за несоблюдение регламента возобновления чемпионата России по итогам матчей 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Крылья Советов» – «Ахмат»

В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение раздела 3 Регламента РФС «Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги и Кубка России по футболу сезона-2019/2020» (пункт 3.6.6 (Порядок допуска зрителей и организация их размещения на стадионе), 3.2.4 (Контроль доступа) Регламента) — оштрафовать «Крылья Советов» на 30 тыс. рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение раздела 3 (пункт 3.2.4 Регламента) — оштрафовать «Ахмат» на 20 тыс. рублей.

«Ростов» – «Сочи»
В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение раздела 3 (пункты 3.2.4, 3.5 (Запрещенные действия на время проведения матчей) Регламента) – оштрафовать «Ростов» на 25 тыс. рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение раздела 3 (пункт 3.1.5.4 (Обеспечение зонирования спортивного объекта) Регламента) – оштрафовать «Сочи» на 25 тыс. рублей.

«Локомотив» – «Оренбург»

В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение раздела 3 (пункт 3.2.4 Регламента) – оштрафовать футболиста «Локомотива» Жоау Мариу на 20 тыс. рублей.

«ЦСКА» – «Зенит»

В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение раздела 3 (пункт 3.2.4 Регламента) — оштрафовать футболиста «Зенита» Сердара Азмуна на 20 тыс. рублей.

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