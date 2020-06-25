Григорьянц: считаем недопустимым отношение некоторых клубов РПЛ к соблюдению регламента

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что организация считает недопустимым отношение некоторых клубов РПЛ к соблюдению норм регламента возобновления лиги.

«Приоритетом РФС при проведении матчей РПЛ и Кубка России по футболу сезона-2019/2020 является здоровье всех участников соревнований и зрителей, находящихся на стадионе. Организаторы и участники должны минимизировать риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции.



КДК РФС применил к клубам, допустившим грубые нарушения социальной дистанции зрителями на стадионе, а также к некоторым игрокам, которые взаимодействовали с болельщиками и представителями СМИ во время и после матча, денежные штрафы в строгом соблюдении дисциплинарного регламента РФС.



Мы считаем недопустимым отношение некоторых клубов к инструкциям Роспотребнадзора и соблюдению норм регламента. В этой связи КДК РФС будет оперативно реагировать на возможные нарушения. В случае повторения подобных и иных случаев КДК РФС будет применять более строгие санкции», — приводит слова Григорьянца пресс-служба РФС.