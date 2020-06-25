Степашин: «Динамо» собирается играть с ЦСКА основным составом

Член попечительского совета общества московского «Динамо» Сергей Степашин заявил, что бело-голубые собираются играть с ЦСКА основным составом, сообщает «Комсомольская правда».
По его словам, участие во встрече не будут принимать только заразившиеся коронавирусом футболисты.
Главный тренер «Динамо-2» Александр Кульчий ранее рассказал, что его команда готова сыграть против ЦСКА в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.
Сообщалось, что в «Динамо» положительные тесты на коронавирус сдали Шарль Каборе, Клинтон Н`Жье и Себастьян Шиманьски. При этом до сих пор не определён окончательный диагноз Н`Жье. Ранее у него был диагностирован коронавирус, однако тесты, сделанные в другой лаборатории, показывают отсутствие вируса в организме.
Матч бело-голубых в 23-м туре РПЛ с «Краснодаром», который должен был состояться на прошедших выходных, был перенесён на 19 июля. Встреча «Динамо» и ЦСКА должна состояться в субботу, 27 июня. Начало игры — в 19:00 мск.
- 25 июня 2020
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