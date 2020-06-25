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Степашин: «Динамо» собирается играть с ЦСКА основным составом

Степашин: «Динамо» собирается играть с ЦСКА основным составом
Футбол / РПЛ 0

Член попечительского совета общества московского «Динамо» Сергей Степашин заявил, что бело-голубые собираются играть с ЦСКА основным составом, сообщает «Комсомольская правда».

По его словам, участие во встрече не будут принимать только заразившиеся коронавирусом футболисты.

Главный тренер «Динамо-2» Александр Кульчий ранее рассказал, что его команда готова сыграть против ЦСКА в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.

Сообщалось, что в «Динамо» положительные тесты на коронавирус сдали Шарль Каборе, Клинтон Н`Жье и Себастьян Шиманьски. При этом до сих пор не определён окончательный диагноз Н`Жье. Ранее у него был диагностирован коронавирус, однако тесты, сделанные в другой лаборатории, показывают отсутствие вируса в организме.

Матч бело-голубых в 23-м туре РПЛ с «Краснодаром», который должен был состояться на прошедших выходных, был перенесён на 19 июля. Встреча «Динамо» и ЦСКА должна состояться в субботу, 27 июня. Начало игры — в 19:00 мск.

Тренер «Динамо-2»: мы готовимся играть в субботу против ЦСКА
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