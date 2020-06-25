Гол Игнашевича вышел в 1/4 финала баттла за лучший гол наших в еврокубках

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.

В четвёртую пару 1/8 финала вошли голы Сергея Игнашевича («Локомотив») — в ворота «Тироля» в матче Лиги чемпионов сезона-2001/2002 (7 августа 2001 года) — и Халка («Зенит») в ворота «Севильи» в матче Лиги Европы сезона-2014/2015 (23 апреля 2015 года).

В этом противостоянии победил гол Игнашевича — за него проголосовали 61% опрошенных. Мяч Халка набрал 39% голосов.

Ранее в 1/4 финала баттла вышли голы Олега Блохина, Алана Дзагоева и Александра Рязанцева. Напомним, участниками 1/8 финала также стали голы Валерия Кечинова, Юрия Жиркова, Бранислава Ивановича, Андрея Тихонова, Ильи Цымбаларя, Марка Гонсалеса, Фёдора Черенкова и Юрия Никифорова.