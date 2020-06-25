Малком: раньше времени праздновать чемпионство в «Зените» никто не будет

Бразильский нападающий «Зенита» Малком поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».



«Мы должны отдать все силы, чтобы продолжить движение к цели. Впереди четыре матча дома, мы обязаны выиграть всё. И пусть на трибунах может быть только 10 процентов фанатов, уверен, что с первой и до последней минуты они будут болеть так, что станет казаться — на «Газпром Арене», как и всегда, аншлаг! У нас самые лучшие болельщики, они очень помогают нам, и мы должны стремиться к победам ради них.



Мы идем к цели от матча к матчу, шаг за шагом, гол за голом, думаем лишь о каждой следующей игре. Чемпионат ещё не закончен, мы прекрасно это знаем и понимаем, что должны отлично выполнить свою работу, чтобы взять золото. Мы стремимся стать чемпионами, но раньше времени праздновать победу никто не будет», — цитирует Малкома «Матч ТВ».

«Зенит» примет «Крылья Советов» 26 июня, начало матча — в 21:30 мск. Петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.