Тульский «Арсенал» прошёл тестирование на коронавирус перед матчем с «Ростовом»

Главный врач «Арсенала» Александр Резепов рассказал, что все тесты на коронавирус в тульском клубе дали отрицательный результат.



«Накануне мы провели углубленное комплексное медицинское обследование команды. Это плановое мероприятие, которое даёт большой объём информации и тренерам, и медицинскому штабу. Здесь и расширенный анализ крови, и компьютерная диагностика, исследуются многие другие параметры.

Отдельно сегодня в соответствии с медицинским регламентном чемпионата мы тестировали команду на коронавирус. Все тесты у нас отрицательные. Таким образом, завтра «Арсенал», как и планировалось, вылетает на календарный матч чемпионата в Ростов.

Отдельно подчеркну, что учитывая эпидемиологическую обстановку, мы крайне внимательно подошли к вопросу логистики. Нахождение команды в аэропортах будет сведено к минимуму. По сути мы проследуем по маршруту: база — автобус — самолёт — автобус в Ростове — отель. Летим чартерным рейсом. В самолёте будет находится только наша команда", — сказал Резепов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

27 июня «Ростов» примет «Арсенал», начало встречи — в 20:00 мск.