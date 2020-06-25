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GoFundMe заблокировала сбор средств для фаната, уволенного за баннер «Жизни белых важны»

GoFundMe заблокировала сбор средств для фаната, уволенного за баннер «Жизни белых важны»
Футбол / Англия 0

Американская краудфандинговая платформа GoFundMe отменила две кампании по сбору средств для болельщика «Бёрнли» Джейка Хеппла, уволенного с работы за инцидент с баннером «Жизни белых важны».

На GoFundMe были начаты две кампании по сбору денег для Хеппла, сообщает The Sun со ссылкой на LancsLive. Платформа удалила обе за «нарушение условий обслуживания». Одна из кампаний собрала более £ 2 тыс. (€ 2,2 тыс.). Все собранные деньги возвращены.

Ранее компания Paradigm Precision, в которой работал Хеппл, уволила его, заявив, что «не одобряет и не терпит расизм в любой форме».

После стартового свистка над стадионом «Этихад», где проходила встреча, пролетел самолёт с баннером White Lives Matter (Жизни белых важны). Это произошло сразу после того, как футболисты обеих команд стали на колено, поддержав движение Black Lives Matter (Жизни чёрных важны). Хеппл разместил видео с баннером на своей странице в «Фейсбуке», однако отказался извиняться.

Фаната «Бёрнли» уволили из-за баннера «Жизни белых важны»
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