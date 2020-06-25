«Спартак» продлил контракт с Павлом Масловым до 2024 года

Московский «Спартак» подписал новый контракт с 20-летним защитником Павлом Масловым, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Сообщается, что новое соглашение с футболистом рассчитано до лета 2024 года.

«Желаем Павлу надёжной игры и больших побед в составе красно-белых!» — сказано в заявлении.

Маслов перешёл в «Спартак» летом 2018 года из «Тюмени». Игрок дебютировал за основную команду красно-белых в сентябре 2018 года в матче Кубка России с «Черноморцем». В 2020 году Маслов провёл два матча в Российской Премьер-Лиге и получил одну жёлтую карточку.

«Спартак», набрав 31 очко в 23 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, которую возглавляет петербургский «Зенит» (53).