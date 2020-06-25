Карпин: правильно понял, что дата игры «Краснодар» — «Динамо» изменена из-за форс-мажора?

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал новость на англоязычном YouTube-канале Российской Премьер-Лиги, в которой говорится о переносе матча «Краснодар» — «Динамо» из-за форс-мажора.

«Народ! С английским у меня, конечно, не особо, но я правильно понял, что дата игры „Краснодар“ — «Динамо» изменена из-за форс-мажора?!» — написал Карпин на своей странице в «Инстаграме».

Пресс-служба Российского футбольного союза ранее опубликовала совместное заявление РФС и Российской Премьер-Лиги о переносе матча «Краснодар» — «Динамо». «Ситуацию с возникновением вспышки коронавирусной инфекции в обстоятельствах возобновления проведения чемпионата с учётом ограничений, вызванных необходимостью профилактики распространения COVID-19, нельзя считать форс-мажором», — говорилось в заявлении. При этом «Краснодар» пошёл навстречу «Динамо» и дал согласие на перенос матча на 19 июля.