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Карпин: правильно понял, что дата игры «Краснодар» — «Динамо» изменена из-за форс-мажора?

Карпин: правильно понял, что дата игры «Краснодар» — «Динамо» изменена из-за форс-мажора?
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал новость на англоязычном YouTube-канале Российской Премьер-Лиги, в которой говорится о переносе матча «Краснодар» — «Динамо» из-за форс-мажора.

«Народ! С английским у меня, конечно, не особо, но я правильно понял, что дата игры „Краснодар“ — «Динамо» изменена из-за форс-мажора?!» — написал Карпин на своей странице в «Инстаграме».

Пресс-служба Российского футбольного союза ранее опубликовала совместное заявление РФС и Российской Премьер-Лиги о переносе матча «Краснодар» — «Динамо». «Ситуацию с возникновением вспышки коронавирусной инфекции в обстоятельствах возобновления проведения чемпионата с учётом ограничений, вызванных необходимостью профилактики распространения COVID-19, нельзя считать форс-мажором», — говорилось в заявлении. При этом «Краснодар» пошёл навстречу «Динамо» и дал согласие на перенос матча на 19 июля.

Опубликовано совместное заявление РФС и РПЛ о переносе матча «Краснодар» — «Динамо»
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