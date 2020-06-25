Акинфеев: Слуцкий — топчик. Хотя поначалу пытался приструнить, быть жёстким

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил, как бывший тренер «армейцев» Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий казанский «Рубин», начинал работать в московском клубе.
«Леонид Викторович — топчик. Хотя сначала пытался приструнить опытных и меня, пытался жёстким быть. Но я, Серёга Игнашевич, Вася Березуцкий говорили: «Давайте либо мы вместе будем обсуждать какие-то вещи, либо творите, но в другой команде». Но это я утрирую. Помню, как он приехал на первую тренировку на Nissan Teana. Вася сказал: «Как наш тренер может ездить на такой машине? Поменяйте!». Викторыч комплексовал, через пять месяцев приехал на новой машине, и Вася, такой: «Вот теперь попрёт», — сказал Акинфеев в интервью для программы «Сычёв подкаст».
До этого Акинфеев рассказал о дружбе с фронтменом группы «Руки вверх!» Сергеем Жуковым.
- 25 июня 2020
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