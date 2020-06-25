Среди судей, назначенных на матчи 24-го тура РПЛ, не выявлено случаев заражения COVID-19
В официальном телеграм-канале Российского футбольного союза сообщили результаты тестирования на коронавирус арбитров, назначенных на матчи 24-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Тесты всех судей и ассистентов, которые готовятся обслуживать матчи 24-го тура РПЛ, дали отрицательный результат на COVID-19», — сказано в сообщении.
Матчи 24-го тура РПЛ пройдут с 26 по 28 июня.
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен в марте и возобновился 19 июня. За день до рестарта РПЛ среди арбитров был выявлен один случай заражения коронавирусом. Положительный результат дал тест ассистента судей Максима Гаврилина, который должен был обслуживать матч 23-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Спартак».
- 25 июня 2020
-
21:29
-
21:20
-
20:56
-
20:55
-
20:48
-
20:25
-
20:22
-
20:12
-
20:05
-
19:58
-
19:44
-
19:35
-
19:30
-
19:15
-
19:08
-
19:00
-
18:56
-
18:47
-
18:31
-
18:11
-
18:11
-
18:01
-
18:00
-
17:48
-
17:45
-
17:35
-
17:25
-
17:21
-
17:02
-
17:01
-
17:00
-
16:55
-
16:37
-
16:15
-
16:11
Партнерский контент