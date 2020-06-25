Среди судей, назначенных на матчи 24-го тура РПЛ, не выявлено случаев заражения COVID-19

В официальном телеграм-канале Российского футбольного союза сообщили результаты тестирования на коронавирус арбитров, назначенных на матчи 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Тесты всех судей и ассистентов, которые готовятся обслуживать матчи 24-го тура РПЛ, дали отрицательный результат на COVID-19», — сказано в сообщении.

Матчи 24-го тура РПЛ пройдут с 26 по 28 июня.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен в марте и возобновился 19 июня. За день до рестарта РПЛ среди арбитров был выявлен один случай заражения коронавирусом. Положительный результат дал тест ассистента судей Максима Гаврилина, который должен был обслуживать матч 23-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Спартак».