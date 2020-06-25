Акинфеев рассказал о несостоявшемся переходе в «Арсенал»
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал об интересе к нему со стороны лондонского «Арсенала».
«Никогда в жизни не было агента. Моим агентом всегда был Гинер. Я сказал, что не буду искать себе агента. Будем консультироваться, советоваться. Был разговор про „Арсенал“ в 2005, 2006 годах. Но, чтобы была бумага у меня на глазах, такого не было. Может, что-то и было, но я не знаю», — сказал Акинфеев в интервью для программы «Сычёв подкаст».
Вратарь «армейцев» также вспомнил, как бывший тренер «армейцев» Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий казанский «Рубин», начинал работать в московском клубе.
Акинфеев выступает за московский ЦСКА с 2003 года. С 2004 по 2018 год выступал в национальной сборной России.
Акинфеев: Слуцкий — топчик. Хотя поначалу пытался приструнить, быть жёстким
- 25 июня 2020
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