Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 55. Прямая трансляция
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Акинфеев рассказал о несостоявшемся переходе в «Арсенал»

Акинфеев рассказал о несостоявшемся переходе в «Арсенал»
Футбол / РПЛ 0

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал об интересе к нему со стороны лондонского «Арсенала».

«Никогда в жизни не было агента. Моим агентом всегда был Гинер. Я сказал, что не буду искать себе агента. Будем консультироваться, советоваться. Был разговор про „Арсенал“ в 2005, 2006 годах. Но, чтобы была бумага у меня на глазах, такого не было. Может, что-то и было, но я не знаю», — сказал Акинфеев в интервью для программы «Сычёв подкаст».

Вратарь «армейцев» также вспомнил, как бывший тренер «армейцев» Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий казанский «Рубин», начинал работать в московском клубе.

Акинфеев выступает за московский ЦСКА с 2003 года. С 2004 по 2018 год выступал в национальной сборной России.

Акинфеев: Слуцкий — топчик. Хотя поначалу пытался приструнить, быть жёстким
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020