Фанаты вместе с футболистами «Славии» ярко отметили шестое чемпионство. Видео

Болельщики «Славии» вместе с игроками пражского клуба ярко отметили досрочное чемпионство после победы в матче с «Викторией» из Пльзени (1:0).
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«Славия» в 32 матчах набрала 78 очков. За три тура до конца сезона команда Йиндржиха Трпишовского опережает «Викторию» на 9 очков. Если пльзеньцы догонят красно-белых по очкам, то будут уступать «Славии» по дополнительным показателям.
«Славия» завоевала второй чемпионский титул подряд. В активе «Славии» шесть трофеев (1995/1996, 2007/2008, 2008/2009, 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020). Пражская команда 22 раза выигрывала чемпионат Чехословакии.
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