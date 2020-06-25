Энрике: «Ливерпулю» придётся тратиться, если они хотят продолжать выигрывать

Бывший защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике оценил шансы красных на завоевание чемпионского титула в следующем сезоне.
«Придётся продолжать тратиться. Имея такой стартовый состав, очень сложно звать в команду новых игроков, потому что они с самого начала осознают, что будут запасными. Для „Ливерпуля“ траты — ключ к победам в ближайшие несколько лет. Им нужно укрепить состав. Когда один футболист из старта не играет, уже ощущается разница.
Выигрывать трофеи очень-очень сложно, но выигрывать их каждый год ещё сложнее, особенно в Премьер-лиге. Посмотрите на „Челси“. Они уже потратили столько денег на два трансфера и попытаются бороться за титул в следующем сезоне. У „Манчестер Сити“ уже есть потрясающий состав, а „Манчестер Юнайтед“, возможно, попытается подписать нескольких новых игроков, потому что хочет вновь подняться на вершину», — приводит слова Энрике Sky Sports.
- 25 июня 2020
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