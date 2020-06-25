Гончаренко тренирует детей в Беларуси. Видео

Артём Гончаренко, сын главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко, на своей странице в «Инстаграме» сегодня, 25 июня, опубликовал видео, снятое во дворе дома.
В ролике друг Артёма тренирует удары по воротам. Тренерскую установку мальчику, судя по голосу, даёт Гончаренко-старший.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Специалист, как сообщал «Чемпионат», подал в отставку после разгромного счёта (0:4) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Гончаренко уехал в Беларусь.
Матч «Динамо» — ЦСКА запланирован на 27 июня.
Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года, а ранее работал в команде старшим тренером. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России и дважды становилась серебряным призёром чемпионата страны. Специалист тренировал БАТЭ, «Кубань», «Урал» и «Уфу». В мае 2020 года Гончаренко продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2020/2021.
- 25 июня 2020
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