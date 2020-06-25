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Чорич рассказал о состоянии здоровья после заражения коронавирусом

Чорич рассказал о состоянии здоровья после заражения коронавирусом
Футбол 0

Хорватский теннисист 33-я ракетка мира Борна Чорич заявил, что не ощущает никаких симптомов заражения коронавирусом.

«Прошло несколько дней с тех пор, как получил положительный результат теста на Covid-19. Очень рад, что по-прежнему чувствую себя хорошо, у меня нет никаких симптомов.

Спасибо за все сообщения любви и поддержки, которые получил, пока нахожусь на карантине. Сделаю всё возможное, чтобы оставаться в форме», — написал спортсмен у себя на странице в «Твиттере».

О заражении хорвата стало известно в начале недели после выступления на выставочном турнире Новака Джоковича Adria Tour. Помимо Борны положительные тесты на COVID-19 сдали Григор Димитров, Виктор Троицки и сам Джокович.

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