Чорич рассказал о состоянии здоровья после заражения коронавирусом
Хорватский теннисист 33-я ракетка мира Борна Чорич заявил, что не ощущает никаких симптомов заражения коронавирусом.
«Прошло несколько дней с тех пор, как получил положительный результат теста на Covid-19. Очень рад, что по-прежнему чувствую себя хорошо, у меня нет никаких симптомов.
Спасибо за все сообщения любви и поддержки, которые получил, пока нахожусь на карантине. Сделаю всё возможное, чтобы оставаться в форме», — написал спортсмен у себя на странице в «Твиттере».
О заражении хорвата стало известно в начале недели после выступления на выставочном турнире Новака Джоковича Adria Tour. Помимо Борны положительные тесты на COVID-19 сдали Григор Димитров, Виктор Троицки и сам Джокович.
«Веди себя как лидер или уйди в сторону». Накажут ли Джоковича за заразный турнир?
На турнире Новака Джоковича заразились коронавирусом ребёнок, беременная женщина, несколько игроков и сам первый номер рейтинга.
- 25 июня 2020
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