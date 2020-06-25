Акинфеев: в 2008-м сборная России была сильнее. С Германией играли на равных
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о выступлениях в квалификации Евро-2008 и финальной части чемпионата.
«В 2008 году команда была сильнее. Вспоминаю, как мы играли в отборочной группе: к нам любая команда приезжала, мы всех обыгрывали — Уэльс, Финляндия. С Германией играли на равных, могли играть с позиции силы. Да, испанцы тогда щёлкнули по носу. Но сильных шведов и греков мы обыграли», — сказал Акинфеев в интервью для программы «Сычёв подкаст».
Акинфеев выступает за московский ЦСКА с 2003 года. С 2004 по 2018 год выступал в национальной сборной России.
Вратарь «армейцев» также вспомнил, как бывший тренер «армейцев» Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий казанский «Рубин», начинал работать в московском клубе.
Акинфеев: Слуцкий — топчик. Хотя поначалу пытался приструнить, быть жёстким
- 25 июня 2020
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