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Сарри — об обмене Пьянича на Артура: клуб ничего мне не сообщал

Сарри — об обмене Пьянича на Артура: клуб ничего мне не сообщал
Футбол / Италия 0

Главный тренер туринского «Ювентуса» прокомментировал возможный обмен полузащитника Миралема Пьянича на хавбека «Барселоны» Артура Рамоса.

«Игровые навыки Пьянича не обсуждаются. Если его продадут, то по другим причинам. Но клуб ничего мне об этом не сообщал, поэтому не принимаю это во внимание. Я доволен Миралемом и уверен, что на своей позиции он сможет развиваться дальше.

Артур? Он игрок „Барселоны“, и я не хочу о нём говорить», — приводит слова Сарри Goal.com.

Сообщалось, что клубы уже согласовали детали обмена: «Ювентус» должен будет доплатить € 10 млн, а сделку планируется закрыть до 30 июня.

В текущем сезоне Примеры Артур забил три мяча в 20 матчах. У Пьянича — три результативных удара в 23 встречах Серии А.

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