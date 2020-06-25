«Челси» — «Манчестер Сити»: составы команд на матч 31-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 31-го тура английской Премьер-Лиги «Челси» — «Манчестер Сити». Украинский защитник «горожан» Александр Зинченко остался в запасе. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Канте, Маунт, Баркли, Виллиан, Жиру, Пулишич.

Запасные: Кабальеро, Зума, Джеймс, Жоржинью, Гилмур, Ковачич, Лофтус-Чик, Педро, Абрахам.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Фернандинью, Лапорт, Менди, Гюндоган, Родри, де Брейне, Марез, Стерлинг, Бернарду Силва.



Запасные: Карсон, Габриэл Жезус, Зинченко, Сане, Давид Сильва, Отаменди, Дойл, Харвуд-Беллис, Палмер.

«Челси», набрав 51 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги, замыкая зону Лиги чемпионов. Ближайший преследователь синих, «Манчестер Юнайтед», отстаёт на 2 очка. «Манчестер Сити» (63) — на втором месте.