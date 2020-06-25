«Эйбар» обыграл «Валенсию» благодаря автоголу Кондогбиа. Черышев выходил на замену
В матче 31-го тура испанской Примеры «Эйбар» одержал победу в матче с «Валенсией». Встреча, проходившая на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре, завершилась со счётом 1:0.
На 16-й минуте полузащитник «Валенсии» Жоффрей Кондогбиа забил гол в собственные ворота. На 62-й минуте на поле вышел российский хавбек Денис Черышев, однако не отметился результативными действиями. В концовке матча за вторую жёлтую карточку был удалён защитник Эльяким Мангала.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сантьяго Хайме Латре. Ему помогали Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса. Резервный арбитр — Мануэль Посуэта Родригес.
«Эйбар», набрав 32 очка, занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» (46) — на 8-м месте.
- 25 июня 2020
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