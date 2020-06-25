Медведев: впервые организуем диджитал-трибуну с болельщиками «Зенита» со всего мира

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что на домашнем матче с «Крыльями Советов» будут установлены экраны, на которые будут выводиться изображения с камер болельщиков в Zoom.

«Как показал немецкий опыт, футболисты играют для болельщиков. Не случайно в Европе стали заменять зрителей картонными портретами и включали запись шума толпы. Без зрительской поддержки у футболистов может возникнуть впечатление тренировочного матча, что, конечно, влияет на качество игры.



Кстати, на матче с «Крыльями Советов» мы впервые организуем диджитал-трибуну, посетить которую бесплатно смогут болельщики «Зенита» со всего мира через платформу Zoom. В чаше стадиона установлены мультимедиа-экраны, на которые будут выводиться изображения с камер болельщиков, присоединившихся к трансляции. Приглашаем всех!» — цитирует Медведева «Собака.ru».

«Зенит» примет «Крылья Советов» 26 июня, начало матча — в 21:30 мск. Петербургский клуб, набрав 53 очка, занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.