По итогам матча с «Сассуоло» Шкриньяр дисквалифицирован на три матча, Конте — на один

Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр дисквалифицирован на три матча по итогам встречи 27-го тура Серии А с «Сассуоло» (3:3), сообщается на сайте журналиста Альфредо Педуллы.

Сообщается, что Шкриньяр также оштрафован на € 10 тыс. Во время матча он получил две жёлтые карточки за грубую игру, после чего был удалён с поля.

Главный тренер миланского клуба Антонио Конте дисквалифицирован на один матч, поскольку во время встречи с «Сассуоло» получил пятое предупреждение.

В матче 28-го тура чемпионата Италии «Интер» встретится с «Пармой», в 29-м — с «Брешией».

«Интер», набрав 58 очков в 27 матчах, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, которую возглавляет туринский «Ювентус» (66).