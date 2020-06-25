По итогам матча с «Сассуоло» Шкриньяр дисквалифицирован на три матча, Конте — на один
Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр дисквалифицирован на три матча по итогам встречи 27-го тура Серии А с «Сассуоло» (3:3), сообщается на сайте журналиста Альфредо Педуллы.
Сообщается, что Шкриньяр также оштрафован на € 10 тыс. Во время матча он получил две жёлтые карточки за грубую игру, после чего был удалён с поля.
Главный тренер миланского клуба Антонио Конте дисквалифицирован на один матч, поскольку во время встречи с «Сассуоло» получил пятое предупреждение.
В матче 28-го тура чемпионата Италии «Интер» встретится с «Пармой», в 29-м — с «Брешией».
«Интер», набрав 58 очков в 27 матчах, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, которую возглавляет туринский «Ювентус» (66).
«Интер» упустил победу над «Сассуоло». Команды забили шесть голов на двоих
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