Пулишич открыл счёт в матче «Челси» — «Манчестер Сити»

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич забил первый гол в матче 31-го тура английской Премьер-Лиги с «Манчестер Сити». Счёт — 1:0, идёт первый тайм.
На 36-й минуте встречи после потери Бенджамена Менди в центре поля Пулишич убежал на скорости один на один с вратарём и уверенно пробил мимо Эдерсона в дальний угол ворот.
Встреча 31-го тура английской Премьер-лиги проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогают ему ассистенты Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Кевин Френд.
В первом круге встреча команд завершилась победой «горожан» со счётом 2:1.
«Челси», набрав 51 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги, замыкая зону Лиги чемпионов. Ближайший преследователь синих, «Манчестер Юнайтед», отстаёт на 2 очка. «Манчестер Сити» (63) — на втором месте.
- 25 июня 2020
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