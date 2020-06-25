Появились фото нового логотипа и дизайна «Тамбова»

Дизайнерская студия Quberten на своём официальном сайте опубликовала проект нового дизайна «Тамбова».
Пресс-служба студии отметила, что дизайн должен был заработать уже в этом сезоне, но «после утверждения в клубе новый логотип пока не применяется».
«В 2019 году клуб представил логотип, который вызвал бурную реакцию, но, если коротко, «Тамбов» надо было срочно выручать. Волк — главный и самый узнаваемый символ города, подкреплённый фольклором и не нуждающийся в пояснениях и контексте. Он и взят за основу логотипа, это понятное решение как с точки зрения смысла, так и болельщиков.
Пересечение линии глаз и носа образует литеру «Т». В основе логотипа лежит пятиугольник, символизирующий одну из панелей футбольного мяча. Кроме того, традиционное изображение волка тождественно пятиугольнику. Шерсть на груди образует именно такой силуэт пятна", — говорится в сообщении на сайте студии.
В июле 2019 года «Тамбов» в преддверии дебютного сезона в Российской Премьер-Лиге представил новый логотип. На эмблеме был нарисован красно-синий щиток в золотом обрамлении, на котором изображены футбольный мяч и волк.
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