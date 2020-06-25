«Челси» — «Манчестер Сити»: Де Брёйне сравнял счёт

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне забил гол в матче 31-го тура АПЛ с «Челси». Счёт — 1:1, идёт второй тайм.

На 55-й минуте Де Брёйне исполнил идеальный удар со штрафного, поразив девятку ворот «Челси».

Встреча 31-го тура английской Премьер-лиги проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогают ему ассистенты Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Кевин Френд.



В первом круге встреча команд завершилась победой «горожан» со счётом 2:1.



«Челси», набрав 51 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги, замыкая зону Лиги чемпионов. Ближайший преследователь синих, «Манчестер Юнайтед», отстаёт на 2 очка. «Манчестер Сити» (63) — на втором месте.