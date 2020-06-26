Кечинов против Жиркова. Битва за лучший гол наших в еврокубках

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.

В пятой паре 1/8 финала встретились Валерий Кечинов («Спартак») — гол в ворота «Аякса» в матче Кубка УЕФА сезона-1997/1998 (3 марта 1998 года) — и Юрий Жирков (ЦСКА) — гол в ворота «Гамбурга» в матче Лиги чемпионов сезона-2006/2007 (5 декабря 2006 года). Дуэль уже началась.

Ранее в 1/4 финала баттла вышли голы Олега Блохина, Алана Дзагоева, Александра Рязанцева и Сергея Игнашевича. Напомним, участниками 1/8 финала также стали голы Бранислава Ивановича, Андрея Тихонова, Ильи Цымбаларя, Марка Гонсалеса, Фёдора Черенкова и Юрия Никифорова.

Посмотреть видео голов можно в телеграм-канале «Голы», а проголосовать за понравившийся гол можно в телеграм-канале «Чемпионата».