Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Челси» — «Манчестер Сити»: Виллиан забил пенальти после удаления Фернандиньо

«Челси» — «Манчестер Сити»: Виллиан забил пенальти после удаления Фернандиньо
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Челси» Виллиан реализовал пенальти в матче с «Манчестер Сити». Счёт — 2:1, идёт второй тайм.

На 77-й минуте Виллиан прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и прострелил в центр на Абрахама, его первый удар парировал Эдерсон. Затем Фернандиньо отбил добивание от Пулишича и уже следующее добивание, от Абрахама, пришлось в руку Фернандиньо, после чего судья удалил бразильца. Виллиан уверенно реализовал пенальти.

Встреча 31-го тура английской Премьер-лиги проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогают ему ассистенты Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Кевин Френд.

В первом круге встреча команд завершилась победой «горожан» со счётом 2:1.

«Челси», набрав 51 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги, замыкая зону Лиги чемпионов. Ближайший преследователь синих, «Манчестер Юнайтед», отстаёт на 2 очка. «Манчестер Сити» (63) — на втором месте.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020