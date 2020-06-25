«Челси» — «Манчестер Сити»: Виллиан забил пенальти после удаления Фернандиньо

Полузащитник «Челси» Виллиан реализовал пенальти в матче с «Манчестер Сити». Счёт — 2:1, идёт второй тайм.
На 77-й минуте Виллиан прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и прострелил в центр на Абрахама, его первый удар парировал Эдерсон. Затем Фернандиньо отбил добивание от Пулишича и уже следующее добивание, от Абрахама, пришлось в руку Фернандиньо, после чего судья удалил бразильца. Виллиан уверенно реализовал пенальти.
Встреча 31-го тура английской Премьер-лиги проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогают ему ассистенты Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Кевин Френд.
В первом круге встреча команд завершилась победой «горожан» со счётом 2:1.
«Челси», набрав 51 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги, замыкая зону Лиги чемпионов. Ближайший преследователь синих, «Манчестер Юнайтед», отстаёт на 2 очка. «Манчестер Сити» (63) — на втором месте.
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