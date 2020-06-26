«Манчестер Сити» поздравил «Ливерпуль» с чемпионством
Пресс-служба «Манчестер Сити» в «Твиттере» опубликовала поздравление в адрес «Ливерпуля», завоевавшего 19-й титул чемпиона Англии.
«Поздравляем «Ливерпуль» с победой в Премьер-Лиге», — говорится в сообщении клуба.
«Ливерпуль» досрочно завоевал титул победителя английской Премьер-лиги после поражения «Манчестер Сити» в матче с «Челси» (1:2). Мерсисайдцы стали чемпионами спустя 30 лет.
После 31-го тура команда Юргена Клоппа лидирует в лиге с отрывом от идущего вторым «Манчестер Сити» в 23 балла, всего на счету красных 86 очков. До конца чемпионата Англии остаётся ещё семь туров, и «горожане» уже не смогут обогнать «Ливерпуль».
Последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге.
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за 30 лет
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