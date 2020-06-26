Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Сити» поздравил «Ливерпуль» с чемпионством

«Манчестер Сити» поздравил «Ливерпуль» с чемпионством
Футбол / Англия 0

Пресс-служба «Манчестер Сити» в «Твиттере» опубликовала поздравление в адрес «Ливерпуля», завоевавшего 19-й титул чемпиона Англии.

«Поздравляем «Ливерпуль» с победой в Премьер-Лиге», — говорится в сообщении клуба.

«Ливерпуль» досрочно завоевал титул победителя английской Премьер-лиги после поражения «Манчестер Сити» в матче с «Челси» (1:2). Мерсисайдцы стали чемпионами спустя 30 лет.

После 31-го тура команда Юргена Клоппа лидирует в лиге с отрывом от идущего вторым «Манчестер Сити» в 23 балла, всего на счету красных 86 очков. До конца чемпионата Англии остаётся ещё семь туров, и «горожане» уже не смогут обогнать «Ливерпуль».

Последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге.

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за 30 лет
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020