«Манчестер Сити» поздравил «Ливерпуль» с чемпионством

Пресс-служба «Манчестер Сити» в «Твиттере» опубликовала поздравление в адрес «Ливерпуля», завоевавшего 19-й титул чемпиона Англии.

«Поздравляем «Ливерпуль» с победой в Премьер-Лиге», — говорится в сообщении клуба.

«Ливерпуль» досрочно завоевал титул победителя английской Премьер-лиги после поражения «Манчестер Сити» в матче с «Челси» (1:2). Мерсисайдцы стали чемпионами спустя 30 лет.



После 31-го тура команда Юргена Клоппа лидирует в лиге с отрывом от идущего вторым «Манчестер Сити» в 23 балла, всего на счету красных 86 очков. До конца чемпионата Англии остаётся ещё семь туров, и «горожане» уже не смогут обогнать «Ливерпуль».

Последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге.