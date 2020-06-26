Черчесов призвал проголосовать за поправки в Конституцию

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов снялся в ролике, выступив в поддержку поправок в Конституцию РФ. Видео было показано на Первом канале.
«Любой тренер в нашей стране понимает, как важно заниматься развитием детских талантов. Все дети одарены по-своему, главное — вовремя заметить это. Именно поэтому я поддерживаю внесение в Конституцию положения о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России.
Поправка станет гарантией того, что в стране будут больше строить детских площадок, продолжат прививать детям любовь к физическому труду, открывать новые секции. И главное — помогать воспитывать человека, в этом залог наших будущих общих побед. Если вам, как и мне, это важно — приходите на голосование 1 июля», — сказал Черчесов в видео.
Напомним, голосование состоится 1 июля 2020 года. В комплекс поправок в Конституцию входит ряд мер, среди которых инициатива, позволяющая Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост президента России. Изначально голосование должно было состояться весной, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.
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