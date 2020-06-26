«Ливерпуль» стал чемпионом Англии спустя 30 лет. Ваши эмоции?

«Ливерпуль» досрочно завоевал титул победителя английской Премьер-лиги после проигрыша «Манчестер Сити» в матче с «Челси» (1:2). Мерсисайдцы стали чемпионами спустя 30 лет.



«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: какие эмоции вы испытываете от победы «Ливерпуля» в чемпионате Англии? Есть три варианта ответа: «Счастлив, с детства за „Ливерпуль“, „Рад за них, красивая история и классная команда“ и „Расстроен, болею за другую команду“.

Принять участие в голосовании можно на «Чемпионате».

После 31-го тура команда Юргена Клоппа лидирует в лиге с отрывом от идущего вторым «Манчестер Сити» в 23 очка. На счету красных 86 очков. До конца чемпионата Англии остаётся ещё семь туров, и «горожане» уже не смогут обогнать «Ливерпуль».

Последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге.