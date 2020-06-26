Коронавирус в России: список заражённых футболистов и тренеров РПЛ на 25 июня

Российская Премьер-Лига, приостановленная из-за пандемии коронавируса, возобновилась 19 июня. Клубы РПЛ регулярно проверяют игроков на COVID-19. В настоящее время известно о 29 футболистах РПЛ, у которых результаты теста на коронавирус оказались положительными.
«Оренбург»: 6 футболистов и 2 сотрудника клуба. Ранее переболели Андреа Чуканов, Филип Рогич и Жига Шкофлек и тренер вратарей Платон Захарчук.
«Ростов»: 6 игроков основного состава. Сообщалось, что это Роман Ерёменко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов и Арсений Логашов.
«Динамо»: Шарль Каборе, Себастьян Шиманьски и Клинтон Н'Жье (противоречивые результаты теста). Ранее переболел Роман Евгеньев. У двух представителей клуба были пограничные значения показателей теста, а у двух других найдены антитела.
«Спартак»: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (переболели).
«Локомотив»: Джефферсон Фарфан, Антон Коченков, Тимур Сулейманов, Роман Тугарев (переболели), Дмитрий Баринов (не подтвердился).
«Рубин»: Константин Плиев (переболел).
«Краснодар»: Магомед-Шапи Сулейманов (переболел).
«Урал»: Павел Погребняк (переболел).
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