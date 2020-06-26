Фрэнк Лэмпард: в этом сезоне «Ливерпуль» — совсем из другой лиги

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал досрочное чемпионство «Ливерпуля» в английской Премьер-лиге.

«Манчестер Сити» — очень классная команда, с ними всегда приятно и интересно играть, но в этом сезоне «Ливерпуль» — совсем из другой лиги», — сказал Лэмпард в послематчевом интервью.

Напомним, в матче 31-го тура чемпионата Англии «Челси» одержал домашнюю победу над «Манчестер Сити» со счётом 2:1, которая позволила «Ливерпулю» досрочно стать чемпионом за 7 туров до конца соревнования.

Это первый чемпионский титул АПЛ для «Ливерпуля» за последние 30 лет — в последний раз клуб становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/2020).